Дробить отпуска чаще предпочитают те, кто зарабатывает больше

Больше всего же тех, кто предпочитает дробить отпуска, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» вместе с РИА «Новости» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, чей отпуск составляет стандартные 28 календарных дней.

Согласно ТК РФ, работник должен ежегодно использовать 14 дней непрерывного отпуска. Как россияне привыкли поступать со второй половиной?

36% обычно используют её целиком, отдыхая, таким образом, 4 недели один раз в году либо два раза по 2 недели. Каждый четвертый делит вторую половину отпуска ровно по неделям и берёт их в разные периоды. 7% обычно выделяют целую неделю и несколько более мелких периодов.

6% дробят вторую половину отпуска на мелкие отрезки. 8% не используют вторую половину отпуска — копят дни.

Мужчины демонстрируют несколько большую склонность к использованию отпуска единым блоком (38% против 34% среди женщин). Россиянки же чаще более склонны к дроблению отпуска на несколько частей (42% против 34% среди мужчин).

Время проведения опроса: 17—21 ноября 2025 года.