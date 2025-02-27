Дробление бизнеса: риски и ответственность – вебинар проведёт Эльвира Хайбулина
5 марта в 11.00 состоится вебинар «Дробление бизнеса: риски и ответственность. Подбор законных решений от налогового консультанта»
Мероприятие будет полезно для действующих предпринимателей и тех, кто желает начать свой бизнес в нашем регионе.
На вебинаре вы узнаете:
⁃ О налоговой амнистии по дроблению бизнеса;
⁃ Как налоговая проверяет бизнес;
⁃ О признаках дробления;
⁃ Законные решения от налогового эксперта.
Спикер – Эльвира Хайбулина, член палаты налоговых консультантов России, основатель и руководитель Центра бухгалтерского сопровождения и налогового консультирования.
Участие бесплатное. Регистрация обязательна по ссылке: vk.com/app6013442_-14482654...
Ссылка на вебинар будет направлена заранее. Запись не предусмотрена.
Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.
Фото: https://vk.com/wall-144826549_11563