Дробление бизнеса: риски и ответственность – вебинар проведёт Эльвира Хайбулина

5 марта в 11.00 состоится вебинар «Дробление бизнеса: риски и ответственность. Подбор законных решений от налогового консультанта»

Мероприятие будет полезно для действующих предпринимателей и тех, кто желает начать свой бизнес в нашем регионе.

На вебинаре вы узнаете:

⁃ О налоговой амнистии по дроблению бизнеса;

⁃ Как налоговая проверяет бизнес;

⁃ О признаках дробления;

⁃ Законные решения от налогового эксперта.

Спикер – Эльвира Хайбулина, член палаты налоговых консультантов России, основатель и руководитель Центра бухгалтерского сопровождения и налогового консультирования.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна по ссылке: vk.com/app6013442_-14482654...

Ссылка на вебинар будет направлена заранее. Запись не предусмотрена.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.

Фото: https://vk.com/wall-144826549_11563