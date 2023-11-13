«Дронт с яблоком» ждёт зрителей

19 ноября в 15.00 в мультимедийном зале Мурманской детско-юношеской библиотеки состоится II Областной литературный стендап, посвящённый жанру ретеллинга.

Ретеллинг – это переосмысление знакомой истории, переросшее в самостоятельное произведение. За основу могут быть взяты как всем знакомые сказки, так и высокая классика, а также любой другой сюжет.

Как пишет vk.com/murmanculture, для стендапа организаторы постарались отобрать самые интересные, необычные, своеобразные книги в этом жанре, но что думают о них сами участники? Отношение к полученным книгам у всех разное: кого-то радует сюрреализм, кого-то раздражает здоровенный мужик с мечом, ведущий себя как девочка, а кого-то не подвела девица-киборг. Но все, абсолютно все ребята усиленно готовятся порадовать публику своими выступлениями.

Также зрители напрямую поучаствуют в стендапе – ведь именно им предстоит проголосовать за самого понравившегося участника и вручить ему приз зрительских симпатий!

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267830%2Fwall-139605315_24772