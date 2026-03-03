В «Паспорт Полярника» можно поставить новый штамп «Праздник Севера»Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»
«Дроздята» из четырёх регионов России слетелись в Кировск на юбилейный фестиваль

Физкультурно-образовательный фестиваль «Опережая время», завершившийся накануне в Кировске, собрал не только воспитанников «ДРОЗДа» из Мурманской, Вологодской, Ленинградской и Саратовской областей, но и друзей программы: прославленных спортсменов и тренеров, представителей федеральной и региональной власти.

- За два десятилетия своей истории «ДРОЗД» десяткам тысяч молодых людей помог стать сильнее и умнее, найти свою дорогу в жизни. И я хочу поблагодарить наших прекрасных тренеров и педагогов. Они каждый день вкладывают в детей частичку своей души. Это дорогого стоит. У «ДРОЗДа» много друзей и мы их очень ценим. Это и легендарная школа «Самбо-70», примером которой мы вдохновлялись, региональные и федеральные власти, которые всегда нас поддерживают, многие великие спортсмены и тренеры. Поздравляю всех их с юбилеем хибинского отделения «ДРОЗДа», - сказал в своем видеообращении к героям и гостям фестиваля президент Российской ассоциации производителей удобрений, председатель координационного совета программы «ДРОЗД» Андрей Гурьев.

Теплые слова в адрес центра «ДРОЗД - Хибины» и компании «ФосАгро» адресовал и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Важно, что и акционеры, и руководство компании очень внимательно относятся ко всему, что связано с людьми, уделяя особую заботу детям. Все, что касается здоровья, образования, духовных и нравственных ценностей, - все это заложено в программу «ДРОЗД». И совершенно очевидно, что эта работа за четверть века доказала свою эффективность, - отметил глава региона в видеопоздравлении.

Мероприятия в рамках физкультурно-образовательного фестиваля «Опережая время» продолжались четыре дня. За это время ребята поучаствовали в спортивно-развлекательной игре «Большие гонки» и командной игре «Конструктор», в занятиях по командообразованию, побывали на мастер-классе от призера Олимпийских игр и многократной чемпионки Мира и Европы по фигурному катанию Ириной Слуцкой, а также на встрече «Разговоры о важном» с участием прославленной спортсменки.

- В Кировске «ДРОЗД» и «ФосАгро» создали все условия для занятий спортом: современные залы, потрясающая ледовая арена, много других объектов. Но самое главное – я вижу детей, их горящие глаза, их желание расти и побеждать, - отметила Ирина Слуцкая.

Почетной гостьей торжественного закрытия фестиваля стала прославленная гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

- Здесь собралась огромная семья: дети, тренеры, преподаватели. И я искренне благодарна компании «ФосАгро» за её широкую душу, ответственную социальную политику и поддержку спорта, - обратилась к участникам спортивного праздника Светлана Хоркина.

В завершающий день фестиваля ребята познакомились с объектами горно-туристического кластера «Хибины» и достопримечательностями Кировска: культурным центром «Большевик», музейно-выставочным центром «Апатит» и арт-парком «Таинственный лес». Четыре дня общения, спорта и новых открытий подарили всем участникам фестиваля незабываемые впечатления, яркие эмоции и новых друзей.

 

 

Фото АНО «ДРОЗД-Хибины».

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
