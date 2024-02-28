Дружба с однокурсниками помогает в карьере

27% россиян помогают однокурсникам с трудоустройством. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 россиян с высшим образованием из всех округов страны.

Отношения с однокурсниками поддерживают 6 из 10 выпускников вузов. Встречи выпускников альма-матер посещают 37%.

Дружба с однокурсниками нередко приносит пользу: 12% россиян, задействовав эти связи, устраивались на работу, 27% сами помогали найти работу однокурсникам.

Чаще всего общаются, встречаются и помогают друг другу с работой выпускники очных (дневных) отделений вузов.

За помощью в трудоустройстве выгоднее обращаться к однокурсникам-мужчинам: 30% из них помогали с работой своим соратникам по вузу, в то время как среди женщин таких 21%.

Время проведения опроса: 20—21 февраля 2024 года.