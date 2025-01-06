Дружественные РФ страны готовы развивать Северный морской путь совместно с Россией

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

- Весь 2024 год в каком-то смысле прошёл под знаком СМП. Мы заложили ледокол «Ленинград» в юбилей снятия блокады, и это сразу дало настрой на весь год. А уже, как говорится, под ёлочку поднимали флаг на ледоколе «Якутия» для того, чтобы пополнить ещё одним самым мощным, самым эффективным в мире ледоколом наш флот. Это уже восемь ледоколов, работающих в акватории, а надо нам 17 к 2030 году. В общем, работа полная идет. И «Чукотку» на воду спустили, и скоро заложим ледокол «Сталинград». Я бы еще отметил здесь рост транзита очень заметный. У нас 92 транзитных рейса прошло, более 3 млн тонн. Востребованность СМП растёт, создана межправительственная подкомиссия с Китайской Народной Республикой и рабочая группа с Индией. Наши дружественные страны, наши партнёры приходят для того, чтобы вместе и развивать, и использовать Северный морской путь, — сказал он.

Напомним, в ноябре 2024 года гендиректор «Росатома сообщил, что России и Китаю уже удалось достичь нескольких конкретных договоренностей по линии безопасности судоходства по Северному морскому пути.

Во время интервью генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отметил, что в ближайшие 15−20 лет восемь регионов России получат статус территорий, обладающих атомной энергетикой. Что касается Мурманской области, то на местной станции АЭС планируют увеличить мощности.

«Я имею в виду Кольскую станцию, весь Кольский полуостров, центр России и юг России. Это наращивание производства энергии на Урале, приход в Сибирь и на Дальний Восток», — уточнил Алексей Лихачёв.

Он также упомянули конкретные указания президента России Владимира Путина по поводу Заполярья. «Это опережающее увеличение энергетических мощностей в Арктике, в частности, на Кольской станции в Мурманской области. Мы видим, что в Мурманской области для бизнеса сложились благоприятные условия. Поэтому президент обоснованно говорит: «Ускоряйте обновление мощностей на Кольском полуострове», — рассказал гендиректор «Росатом».

Фото: https://paluba.media/news/185435