Дружина АО «ММТП» заняла третье место на Всероссийском турнире по мини-футболу в Москве

Команда Мурманского морского торгового порта заняла третье место в сильнейшей группе на Всероссийском турнире по мини-футболу в Москве «VIII Кубок Морских и Речных портов.

В полуфинале дружина АО «ММТП» сыграла две игры. Первая с АМП Каспийского моря со счётом 0:2 в пользу соперника. Вторая игра с Калининградским МТП закончилась со счётом 1:1 в основное время. Команда ММТП вырвала победу по результатам пенальти.

Отметил, вчера команда Мурманского морского торгового порта одержала три уверенные победы в отборочных играх на Всероссийском турнире по мини-футболу в Москве «VIII Кубок Морских и Речных портов». Именно по итогам этих трёх игр они прошли в полуфинал чемпионата: в матче с ЦА ФГУП «Росморпорт» г. Москва счёт 6:0; в матче АО «ВаниноТрансУголь» Ванино счёт 3:0; в матче с ФГБУ «Канал имени Москвы» г. Москва счёт 9:0.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257582%2Fwall-149919532_4296