ДТП на дороге: Государственной инспекцией труда в Мурманской области получено извещение о групповом несчастном случае

По информации, поступившей от ООО «Мурмашинская тепловая сеть», 16 октября текущего года при направлении на служебном автомобиле «FIAT DUCATO» из п. Туманный в сторону Мурманска на 74 км трассы «Кола-Серебрянские ГЭС» произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-21112». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали работники предприятия, получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Расследование происшествия, как несчастного случая на производстве, стоит на контроле Гострудинспекции.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242092%2Fb17bb7a6d232061413