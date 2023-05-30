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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.23 14:00

Ду ю спик инглиш? Спрос на работников, знающих английский, растёт от года к году, или Как выучить иностранный язык быстро

Спрос на работников, знающих английский язык, не спадает: за май на hh.ru было размещено более 54000 вакансий с одним из ключевых требований «отличное знание английского языка». По сравнению с майскими показателями 2022 года потребность в работниках, знающих английский язык и умеющих применять его на работе, выросла на 59%.

Профессиональный преподаватель английского Марина Бессарабова специально для hh.ru составила дорожную карту изучения английского языка, основанную на многолетней практической работе со студентами, с которой будет проще идти к результату.

1. Талантом к языкам наделены единицы, способности есть у большинства учеников

Способности к усвоению языка находятся в прямой зависимости от интеллекта. Человека, который учился в школе на отлично, видно сразу: он всё мгновенно схватывает и усваивает. Но если способности средние и ниже средних, то усвоение языка тоже возможно, просто на это уйдёт больше времени. Человек со средними способностями будет хорошо чувствовать себя в группе — именно на такой уровень ориентируется учитель. Для учеников с низкими способностями эффективнее индивидуальное обучение.

2. Не бойтесь ошибок, они неизбежны

Большинство ошибок при изучении языка обусловлено разницей мышления. Английский и русский принадлежат к разным группам — к германской и славянской соответственно. В русском языке другой порядок слов, мощная система глагольных и падежных окончаний, иной синтаксис, не говоря уже о звуках и буквах. Ряд ошибок таится и в английском — например, какое слово выбрать из двух-трёх известных, какой предлог употребить и нужен ли он вообще. Также в английском есть множество форм и конструкций, которые не имеют прямого аналога в родном языке.

3. Не ждите, что будет легко

Не нужно искать себе лёгкий путь в обучении. Иначе можно скатиться до усвоения только тех английских слов, которыми вы пользуетесь в русском языке, а до артиклей и вспомогательных глаголов вообще недоучиться. Компетентный преподаватель предлагает понятные ученику трактовки языковых явлений. И тем самым облегчает понимание и усвоение. Процесс изучения языка в любом случае небыстрый, пусть он будет хотя бы понятным и по возможности увлекательным.

4. Не учите язык «из-под палки»

Если только на работе от вас требуют знания английского языка, а вы сами не хотите его изучать и не находите для этого душевных сил и времени, то ничего из учёбы не получится даже при наличии преподавателя. Нужно не только иметь интерес к изучаемому предмету, но и самоотверженно его изучать, желательно превышая объёмы заданного. В противном случае вы получите поверхностное представление о том, что в языке много чего есть, но твёрдых знаний, необходимых для уверенного общения, не будет.

5. Не стремитесь сразу в языковую среду

Помещать человека с нулевыми знаниями в языковую среду бессмысленно. В языковой среде человеку комфортно при реальном умении что-то сказать. Чем больше знаний, с которыми попадаешь в языковую среду, тем комфортнее в ней пребывание.

6. Оценивайте преподавателя по результатам

Выбирайте того преподавателя, к которому у вас симпатия на личностном уровне. Если преподаватель не отвечает вашим потребностям, и вы не чувствуете реального прогресса, меняйте преподавателя. Ищите того, кто действительно обучил кого-либо, а не только обещал обучить.

7. Возьмите правильный учебник

Подходит тот учебник, который грамотно и структурно трактует явления иностранного языка. Учащийся должен изучать иностранный язык по учебнику, написанному его же соотечественником, который понимает все трудности учащегося. Импортные учебники иностранных авторов, хоть и привлекательны по формату и полиграфии, не соответствуют потребностям русскоязычных учащихся. В них нет перевода с русского на английский — а именно он является критерием истинных знаний.

8. Дополнительный материал — только после основного

От учащегося в первую очередь требуется накрепко усваивать материал, который предлагает преподаватель, а потом он может читать посты на английском, погружаться в полемику интересных ему персонажей. Это всё в плюс к усвоению текущего изучаемого материала. Но бывает, что вместо выполнения конкретного домашнего задания учащийся выписывает слова из той книжки, которую он сам выбрал для прочтения. В результате уроки не выучены и время потрачено почти зря, так как ушло только на выписывание новых и зачастую ненужных слов.

9. Ролики и книги должны соответствовать уровню

Слушать диалоги очень полезно, если вы понимаете большую их часть, а если только каждое двадцатое слово, то прослушивание не доставит радости, а только отвратит от обучения. С книгой аналогично. Она должна быть интересна и соответствовать вашему уровню языка. Детские книги с картинками, несомненно, легче, в них буквы крупнее, но захотите ли вы читать «Мальчика с пальчик» или «Трёх поросят»? Неправильно читать неадаптированный роман, если в каждой строчке для вас будет восемь новых слов. Новых слов должно быть 3–5 на десять строчек текста. С выбором правильной книги может помочь преподаватель, но это более продвинутый этап. На самых ранних этапах домашнее чтение лучше свести к прочтению коротких шуток или маленьких рассказов.

10. Не делайте ничего искусственным образом

В вашем словарном запасе сначала должны появиться слова «первого» ряда, то есть самые востребованные, необходимые для беседы на темы: «О себе», «Моя семья», «Мой друг», «Моя квартира». Потом — для тем «второго» ряда: «Бизнес-переговоры», «Поездка за рубеж», «Искусство», «Политика», «Спорт» и прочие.

Словарный запас формируется постепенно и пополняется из многих источников: из речи иностранцев, книг, видео. Насильно впихивать в себя модные слова, чтобы щеголять своим уровнем, не надо. При этом надо стараться улавливать новые слова и выражения, которые вы услышали и которые вам понравились. Стоит выписывать и заучивать те фразы, которые понадобятся в большинстве случаев.

11. Избегайте пауз

Пауза в учёбе, тем более затянувшаяся, может привести к потере знаний. К сожалению, паузы неизбежны в силу болезни или семейных обстоятельств. Но многое зависит от людей. Одна ученица позволяет себе двухнедельный перерыв, чтобы «отдохнуть от английского», а другая считает, что именно каникулы — самое продуктивное время для занятий. Несложно догадаться, какая из двух скорее и лучше выучит язык.

12. Не бросайте начатое

Лучший совет для изучающего любой язык: доведите владение им до уровня, когда вы можете свободно общаться на широкий круг интересующих вас тем. Тогда ваша потребность в изучаемом языке будет закрыта, и вы сможете сказать, что время и средства потрачены не зря.

Важно! Соискатели на hh.ru могут подтвердить владение английским языком на любом уровне от А1 до С2 — для этого нужно лишь пройти короткий тест.

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