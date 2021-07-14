Дублёру Кольского проспекта потребовался ремонт

В Мурманске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт участка автомобильной дороги общего пользования от дома № 18/33 по переулку Якорному до дома №9 по проезду Ледокольному.

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера проверил ход ремонтных работ на объекте.

Идёт ремонт важного объекта для города. Эту проезжую часть мурманчане называют «дублёр Кольского проспекта», здесь всегда насыщенный трафик, поэтому обновление дорожного полотна, безусловно, необходимо.

Сейчас подрядная организация выполняет фрезерование асфальтобетонного покрытия и разборку бортового камня.

– Работы идут по графику. Замечаний к подрядчику нет, – отметил Евгений Никора. – Есть вопросы к жителям, которые паркуют свои автомобили в неположенном месте. При выполнении реконструкции этой дороги, у подрядчика возникают проблемы из-за стоянки личного автотранспорта на ремонтируемом участке. К сожалению, не все автолюбители города понимают важность этой работы. Будем решать этот вопрос с помощью экипажа ГИБДД и эвакуаторов.