Духовный реабилитационно-спортивный центр приглашает на занятия участников СВО и членов их семей
Программа восстановления включает духовные практики, психологическую поддержку и физические нагрузки. А профессиональная команда специалистов обеспечивает индивидуальный подход к каждому посетителю.
В центре есть все необходимое: залы для единоборств, силовые тренажёры, массажные кабинеты, сауна, игровая комната и многое другое.
Все помещения оборудованы для маломобильных посетителей. Услуги предоставляются бесплатно при предъявлении удостоверения участника СВО или подтверждающего документа.
Центр ждёт посетителей со вторника по воскресенье - с 11.00 до 21.00. Адрес: Мурманск, проспект Героев-североморцев, 1 корпус 2.
Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457276287%2Fwall-101918803_45922
