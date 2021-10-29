Дума назначила Дмитрия Костюкевича на должность председателя Контрольно-счётной палаты Мурманской области

Вчера депутаты на заседании регионального парламента обсудили и одобрили кандидатуру Дмитрия Костюкевича для назначения на должность председателя КСП Мурманской области с 18 ноября 2021 года на пятилетний срок полномочий.

Дмитрий Костюкевич работает в Мурманской областной Думе с 2003 года. В настоящее время занимает должность первого заместителя руководителя аппарата областной Думы - начальника управления по обеспечению законодательной деятельности. Имеет высшее юридическое и высшее экономическое образование, кандидат экономических наук.

В своём выступлении Дмитрий Костюкевич отметил необходимость проведения мероприятий, которые являются передовыми в сфере аудита, а именно: аудит эффективности, аудит в сфере закупок, аудит региональных проектов. Со временем возможен и стратегический аудит.