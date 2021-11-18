Дума одобрила кандидатуры для назначения в Избирательную комиссию Мурманской области с правом решающего голоса от регионального парламента

Сегодня на внеочередном заседании регионального парламента рассмотрели вопрос о назначении представителей от Думы в состав Избирательной комиссии Мурманской области.

В связи с истечением срока полномочий действующего состава областной избирательной комиссии и в соответствии с федеральным и региональным законодательством сформирован новый состав Избирательной комиссии на период с 2021 по 2026 год. Избирательная комиссия формируется из 14 членов с правом решающего голоса, 7 – представители губернатора, 7 - от Мурманской областной Думы.

По итогам обсуждения депутаты поддержали назначение 6 кандидатур – представителей ЦИК РФ, политических партий и муниципальных образований области.