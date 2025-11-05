Полиция и военные Норвегии получат 16,4 млн евро на усиление границы с Российской ФедерациейВ Коле состоялось открытие второго этапа благоустройства Поморской набережной
Дума приняла к рассмотрению проект областного бюджета на 2026 год и на последующие два года

На заседании комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко депутаты 1 ноября изучили материалы, представленные к проекту главного финансового документа области, на предмет соответствия требованиям регионального закона о бюджетном процессе, и рекомендовали Совету Думы принять законопроект к рассмотрению.

В тот же день Совет областной Думы под председательством Сергея Дубового утвердил календарный план рассмотрения проекта закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

«Региональное правительство внесло проект закона о бюджете на ближайшие три года. Важно отметить, что в середине октября прошли «нулевые» чтения, где в присутствии депутатов были обозначены ключевые подходы к формированию главного финансового документа. Регион планирует бюджет с акцентом на социальные направления. Более половины средств будет направлено на образование, медицину, социальную политику, культуру и спорт. Взаимодействие с исполнительной властью в этом процессе стало доброй традицией», - подчеркнул спикер регионального парламента.

В период с 14 по 20 ноября проект закона будет рассматриваться на заседаниях комитетов областной Думы по профильным направлениям деятельности. С 10 по 21 ноября пройдут общественные обсуждения по законопроекту в заочном формате.

Далее в ноябре проект закона будет рассмотрен Думой в первом чтении, в декабре ожидается обсуждение законопроекта во втором чтении, не позднее 15 декабря региональный бюджет планируется принять в третьем чтении и окончательной редакции.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33353/

макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
