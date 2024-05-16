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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.24 23:00

Дума приняла к сведению отчёт губернатора о результатах деятельности правительства Мурманской области

В отчёте, который проходил 16 мая в рамках заседания облдумы, отмечалось, что наш регион является лидером в Арктике по привлечению инвестиций – объём фактических инвестиций составил более 216 млрд рублей, создано порядка 5 тысяч рабочих мест. При условии газификации области есть возможность реализации новых инвестпроектов по модернизации действующих предприятий и созданию новых производств и отраслей.

Рекордными темпами (в 3 раза) сократилась безработица. По итогам 2023 года сформировался миграционный прирост населения за счёт граждан трудоспособного возраста.

В муниципалитетах активно идёт обновление транспорта, открываются новые маршруты, благоустраиваются территории, начинают действовать новые молодёжные и спортивные пространства.

Огромное внимание уделяется здравоохранению - в Мурманской области сократили острую и общую нехватку медицинский специалистов на 40% за счёт пакета из 20 региональных мер поддержки, качество и доступность медицинской помощи повысилась за счёт планомерного переоснащения, ремонтов и строительства

В Год семьи будет продолжена комплексная работа по поддержке северян с детьми. На эти цели направим 10,5 млрд рублей.

Особое внимание - социальной поддержке северян. В частности, в Мурманской области для семей участников СВО действует 32 вида поддержки.

В регионе идёт жилищное строительство. Жители Мурманской области построили 435 домов по программе «Свой дом в Арктике» и получили более 700 кредитов по «Арктической ипотеке».

Один из приоритетов регионального правительства – программа по реновации ЗАТО. Как подчеркнул губернатор, в ближайшие три года в неё будет вложено 42 миллиарда рублей.

По инициативе губернатора практически во всех муниципалитетах для молодёжи открыты пространства «СОПКИ» - для общения, креатива, спорта: уже создано 54 пространства, а вскоре будет 87. За последние 5 лет «полярки» получили 3200 молодых работников в регионе.

Андрей Чибис поблагодарил парламентариев за конструктивное взаимодействие и поддержку инициатив правительства.

Губернатор подробно ответил на прозвучавшие от депутатов вопросы, которые, в частности, касались возможности расширения проекта «Арктическая школа», льготных категорий граждан.

С ответным словом на отчёте выступили руководители фракций Мурманской областной Думы. Они высоко оценили совместную работу по поддержке участников СВО и их семей, отметили постоянный контакт Андрея Чибиса с жителями Мурманской области и внимание к вопросам социальной поддержки северян.

Председатель Думы Сергей Дубовой отметил, что приоритеты в работе областного правительства остаются прежними - повышение качества жизни северян. Среди значимых достижений прошлого года глава регионального парламента считает поддержку на самом высоком уровне инициатив губернатора по ключевым для нас вопросам - получено федеральное финансирование на продолжение программы реновации ЗАТО, военных гарнизонов и населённых пунктов, где дислоцируются войсковые части,  поддержка программ жилищного строительства, капитальных ремонтов, в том числе, инфраструктуры, включение Мурманской области в программу «Арктическая ипотека».  В трудный для всей страны период в регионе большое внимание уделяется вопросам социальной поддержки старшего поколения и семей с детьми, здравоохранения, образования, культуры и спорта. Большая часть региональных законов в социальной сфере были приняты по инициативе губернатора.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/1ea/psofiivje60zk1hfwmfwcpch2eq0do47.JPG

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