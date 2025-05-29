Дума приняла к сведению отчёт губернатора о результатах деятельности правительства области

В рамках заседания Думы 28 мая прошёл отчёт главы региона Андрея Чибиса. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в числе присутствующих в областной филармонии были депутаты областной Думы, представители правительства области, федеральных и региональных органов власти, муниципалитетов, Северного флота, силовых структур, учреждений и организаций.

В ходе доклада отмечалось, что отражением эффективности решаемых Правительством Мурманской области задач в условиях нарастающего внешнего давления является сохранение на протяжении последних 6 лет макроэкономической и социально-экономической стабильности в Мурманской области. За 2019-2024 годы объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил почти 1,5 триллиона рублей. На сегодняшний день Мурманская область – абсолютный лидер по объему вложенных резидентами Арктической зоны Российской Федерации инвестиций и по количеству резидентов АЗРФ: По валовому региональному продукту на душу населения наш регион входит в десятку субъектов в стране. Продолжается работа по реализации проекта газификации Мурманской области магистральным природным газом, поддержанного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Один из ключевых приоритетов – повышение качества жизни северян. За 6 лет уровень бедности в нашем крае сократился в полтора раза. В регионе действует 74 меры соцподдержки граждан, в их числе - комплекс мер по поддержке семей с детьми, поддержке членов семей участников СВО. Количество многодетных семей с 2019 года в Мурманской области выросло на 42 процента. В регионе успешно действует стратегический план «На севере-жить!», созданный на базе 572 тысяч предложений северян.

Мурманская область – лидер стартовавшей в 2021 году программы по бесплатному предоставлению земельных участков в российской Арктике «Гектар Арктики». Возрождается в области и масштабное жилищное строительство. Значительно укрепилась материально-техническая база учреждений образования, культуры, спорта, в Кольском Заполярье вырос турпоток.

Андрей Чибис поблагодарил парламентариев за конструктивное взаимодействие и поддержку инициатив правительства.

Губернатор подробно ответил на прозвучавшие от депутатов вопросы, которые, в частности, касались поддержки многодетных семей, работы Мурманского океанариума, развития оленеводства, рыбной отрасли.

С ответным словом на отчёте выступили руководители фракций Мурманской областной Думы. Они высоко оценили планомерную работу правительства и губернатора по реализации проектов по развитию области, отметили конструктивный характер сотрудничества с депутатами Думы.

Председатель Думы Сергей Дубовой отметил, что эффективное взаимодействие законодательной и исполнительной власти области идёт на благо стабильного и последовательного развития нашего региона, укрепления его социального и экономического благополучия:

- Для всех очевидны перемены к лучшему в Мурманской области. Активно идёт привлечение инвестиций, реализация новых проектов, строительство и благоустройство. Большая часть принятых социальных законов разработана по инициативе губернатора.

Дума приняла отчёт губернатора к сведению.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/fb9/ndzj80fgxsfwi3y0p6lj2aljgfqo60br.jpg