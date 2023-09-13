Дума приняла обращение в федеральный центр в связи с увеличением цен на топочный мазут

На вчерашнем заседании областной Думы депутаты решили обратиться к председателю Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, председателю Государственной Думы ФС РФ В.В. Володину, председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину об оказании содействия в решении вопроса о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов для компенсации расходов бюджета Мурманской области, возникших в связи с увеличением цен на топочный мазут.

Областные законодатели выражают обеспокоенность ситуацией, сложившейся в регионе в связи с необходимостью значительного увеличения расходов бюджета Мурманской области на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения. В 2023 году наблюдается значительный рост стоимости топочного мазута. При этом велика вероятность её значительного увеличения в дальнейшем. Постоянное повышение цен на топливо приводит к проблеме тарифных дисбалансов. Происходит увеличение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, растёт их задолженность перед поставщиками топлива.

«На фоне существенного сокращения безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также реализации политики сокращения государственного долга региона своевременность исполнения в полном объёме принятых обязательств в 2023 году представляется возможной только при дополнительной финансовой поддержке из федерального бюджета», - сказано в обращении.

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