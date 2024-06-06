В повестке второго дня заседания Думы, которое прошло 5 июня, был законопроект об исполнении областного бюджета за прошлый год. Он принят в первом чтении и окончательной редакции.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что все взятые на себя социальные обязательства область исполнила:

- В прошлом году страна продолжала жить в условиях санкционного давления. В целях поддержания финансовой стабильности области на региональном уровне в 2023 году правительство Мурманской области оперативно реагировало на ситуацию, принимались меры по поддержке экономики, муниципальных образований и населения, обеспечению исполнения бюджета.

Основные параметры бюджета в 2023 году исполнены по доходам в сумме 127,7 млрд рублей, по расходам – 128,1 млрд рублей. исполнение 98,7% расходов областного бюджета осуществлялось в рамках 15 государственных программ, охватывающих основные сферы деятельности исполнительных органов Мурманской области. Наибольший процент исполнения у государственных программ «Здравоохранение», «Образование и наука» и «Социальная поддержка».

Процедуру окончательного чтения прошел законопроект «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2023 год». Доходы Фонда исполнены на 100,7 процента от плана и, в сравнении с 2022 годом, увеличились на 9,3 процента. Расходы исполнены на 95,9 процента от плана.

Дума приняла постановление о назначении выборов губернатора Мурманской области на 8 сентября 2024 года.

Региональный парламент поддержал проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он направлен на реализацию Послания Президента РФ Федеральному собранию. Предлагается комплексное системное изменение параметров налоговой системы в части налогообложения корпоративных и личных доходов. В частности, предусмотрено введение дифференцированных ставок по налогу на доходы физических лиц в зависимости от размера и вида дохода. Так, для доходов от 2,4 до 5 млн рублей в год будет действовать ставка 15%. Важно, что люди будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с превышения.

Депутаты отметили, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ коснётся 3% трудоспособного населения страны, и её можно по праву считать справедливой. Порог месячного дохода предусмотрен в размере 200 тысяч рублей в месяц. Средства, которые граждане в виде налогов отдают государству, тратятся на нужды общества, а также на социальную сферу.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30286/