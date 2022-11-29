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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.22 16:40

Дума приняла в первом чтении проект областного бюджета на 2023 год и последующий двухлетний период

В следующем году наибольшую долю в общем объёме расходов областного бюджета составляют ассигнования на финансирование социальных обязательств. В частности, на образование предусмотрено свыше 25,2 миллиарда рублей. В 2023 году будет продолжена реализация проекта по преобразованию пространств образовательных организаций «Арктическая школа». Планируется замена окон в муниципальных общеобразовательных организациях. В областном бюджете предусмотрено на эти цели 100 миллионов рублей, которые будут распределяться между муниципальными образованиями с применением комплексного подхода к реализации проекта.

На здравоохранение заложено 17,5 миллиарда рублей. Средства, прежде всего, направят на оказание населению медпомощи, не включенной в программу ОМС, льготные лекарства для отдельных категорий граждан, оплату труда работников медицинских организаций части повышенных «северных надбавок», мероприятия по привлечению кадров в систему здравоохранения. Отмечалось, что введены новые меры поддержки граждан, продолжится развитие молодежной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений, благоустройство городов и поселков.

- Развитие экономики, инвестиционные проекты будут создавать условия для повышения качества жизни населения, решения социальных проблем, - подчеркнул в своем комментарии к проекту главного финансового закона области глава регионального парламента Сергей Дубовой.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26420/

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