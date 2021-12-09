Дума приняла в первом чтении региональные проекты законов, позволяющие оформить права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены

Депутаты Мурманской областной Думы сегодня приняли в первом чтении региональные проекты законов, позволяющие оформить права на гаражи и земельные участки, на которых они расположены

Принятый ранее федеральный закон ввёл упрощенный порядок оформления прав граждан на гаражи и расположенные под ними земельные участки. Это позволит решить давно назревшие проблемы, связанные с легализацией фактически существующих гаражей, не прошедших государственный учет и регистрацию прав. Практика показывает, что есть владельцы, которые не узаконили правоотношения, связанные с использованием гаражей и земель, на которых они расположены.

Одним из законопроектов по реализации «гаражной амнистии» в нашем регионе устанавливается, что органы местного самоуправления вправе проводить информационно-разъяснительную работу с населением, осуществлять сбор и систематизацию информации о гаражах и их владельцах, обеспечивать возможность широкому кругу лиц ознакомиться с данной информацией и оказывать всестороннее содействие в оформлении гражданами прав в установленном законом порядке.

Перечень документов, подтверждающих соответствие земельного участка, на котором расположен гараж, условиям предоставления его гражданину в собственность бесплатно, на территории Мурманской области определён в другом законопроекте. Отмечалось, что упрощенным порядком регистрируется объект недвижимости и земельный участок. Более подробная информация размещена на сайте министерства имущественных отношений области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22485/