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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.25 10:15

Дума приняла в первом и окончательном чтении проект закона «Об ответственном недропользовании на территории Мурманской области».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера прошло очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты, представители органов исполнительной власти региона, прокуратуры, Контрольно-счётной палаты Мурманской области, уполномоченный по правам ребёнка. Заседание вёл председатель Думы Сергей Дубовой.

Депутатами были внесены изменения в действующие законы социальной направленности.

Принят в окончательном чтении проект закона, разработанный по инициативе губернатора и направленный на поддержку семей с детьми. Он уточняет перечень лиц, которые не могут быть признаны неработающими, а именно - граждане, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях. Более оперативно будут приниматься решения о назначении адресной государственной социальной помощи, срок рассмотрения заявления сокращен до 5 рабочих дней. Кроме того, расширяется действие регионального материнского капитала. В частности, уточняется, что право на дополнительные меры социальной поддержки возникает у лиц, которые ранее не воспользовались аналогичным правом в другом субъекте Российской Федерации.

Депутаты рассмотрели и приняли в третьем чтении проект закона, касающийся граждан, признанных нуждающимися при предоставлении муниципального жилья по договорам социального найма. Одним из критериев, которые определяют степень нуждаемости граждан в улучшении жилищных условий и постановке на учёт, является среднедушевой доход. Законопроект расширяет перечень видов доходов, не учитываемых при расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания малоимущими. В частности, предлагается не учитывать средства материнского капитала, отдельные виды выплат военнослужащим.

Дума приняла в первом и окончательном чтении проект закона «Об ответственном недропользовании на территории Мурманской области». Он разработан в целях организации и развития социально-экономического сотрудничества между исполнительными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований и пользователями недр на территории региона.

Депутаты заслушали традиционный ежегодный доклад уполномоченного по правам ребёнка о соблюдении прав и законных интересов детей в 2024 году. Алевтина Андреева отметила, что в течение прошлого года ей на рассмотрение поступило 307 обращений граждан и организаций. В приоритете по-прежнему остаётся поддержка семей с детьми, а в регионе начата большая работа от переориентации учреждений от помощи в кризисной ситуации к её профилактике. В Мурманской области законодательно проработан вопрос об оказании бесплатной юридической помощи гражданам, лишенным родительских прав. Депутаты приняли доклад к сведению, поблагодарив уполномоченного по правам ребёнка за работу и подробную информацию.

О деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманской области в 2024 году законодателей проинформировал глава КСП области Дмитрий Костюкевич. Отмечалось, что планом работы на 2024 год, который включал в себя и поручения регионального парламента, проведено 78 мероприятий внешнего государственного финансового контроля, которым были охвачены 155 объектов. В планах на 2025 год проведение 80 мероприятий внешнего финансового контроля.

Дума приняла отчёт к сведению, Контрольно-счётной палате Мурманской области предложено продолжить оказание содействия контрольно-счётным органам муниципальных образований в осуществлении внешнего муниципального финансового контроля.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32342/

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