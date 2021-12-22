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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.21 15:15

Дума приняла законы в сфере жилищного строительства

В очередном заседании регионального парламента приняли участие депутаты областной Думы, федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин, заместитель губернатора области Владимир Евменьков, представители органов исполнительной власти. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В центре внимания депутатов были законопроекты, регулирующие вопросы жилищного строительства. С информацией по ним выступил первый заместитель министра строительства Алексей Грачиков. Он отметил, что главной целью их разработки является сокращение оттока населения из региона.

В проекте закона «Об отдельных вопросах в области жилищных отношений и жилищного строительства на территории Мурманской области» совершенствуется механизм улучшения жилищных условий проживающих в регионе людей, а также стимулирование жилищного строительства. На улучшение жилищных условий будут вправе претендовать категории граждан, определенные законопроектом. Для них предусмотрено приобретение в собственность стандартного жилья по доступной цене или заключение договора найма стандартного жилья с правом его выкупа по доступной цене. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление муниципальным образованиям Мурманской области возможности приобретения централизованно построенного стандартного жилья для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан (для расселения аварийного жилищного фонда и предоставления жилья детям-сиротам).

Проект закона «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области», в частности, устанавливает меры государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в виде единовременной денежной выплаты.

Депутаты приняли данные проекты законов в первом чтении и окончательной редакции.

Дума одобрила в окончательном виде и проект закона, вносящий изменение в статью 7 закона «О социальном обслуживании граждан в Мурманской области». Перечень социальных услуг дополнен новой соцуслугой – «сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями».

Подводя итоги работы нового созыва Думы в этом году, глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что всего проведено 6 заседаний Думы, на которых рассмотрено почти 150 вопросов, принято 54 закона.

- За этой статистикой - законодательная база, определяющая самые различные направления жизнедеятельности региона, подчеркнул Сергей Дубовой. – Главный итог – принятие областного бюджета на следующий год, где определены расходы на различные направления деятельности. В приоритете работы законодателей были и остаются вопросы социальной политики.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22592/

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