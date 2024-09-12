«Душа Черноземья» - в Заполярье!

Впервые в Мурманске с грандиозной программой «Душа Черноземья» выступит Государственный академический Воронежский русский народный хор им. К.И. Массалитинова – один из лучших народных коллективов мирового уровня.

Концерт Воронежского хора состоится 6 октября в 15.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Как пишет vk.com/odkkirova, в программе концерта номера из «Золотого фонда» коллектива, яркие, красочные, масштабные вокально-хореографические постановки, такие как, знаменитая «Калинка», «Воронежские хороводы», «Русская пляска». Популярнейшие русские народные песни: «Из-за острова на стрежень», «По Дону гуляет», и др., искрометные пляски, знаменитые Мордасовские частушки, оркестр русских народных инструментов.

Воронежский хор был рождён в суровом 1943 году. С первых дней своего существования стал мощным духовным оружием против фашизма! На протяжении более восьмидесяти лет, Воронежский хор является верным хранителем и популяризатором русской народной культуры.

Выступление Воронежского хора поражает зрителей размахом и мастерством, заряжает мощной духовной энергией, вызывает чувство патриотизма и гордости за нашу Родину! Это всегда яркое, красочное, незабываемое представление, вызывающее восторг у зрителей.

Фото: https://www.culture.ru/events/194554/koncert-den-pobedy