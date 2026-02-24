«Душа России» - на сцене «Кировки»

14-15 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной конкурс народного танца «Душа России», посвященный Году единства народов России.

На сцене «Кировки» развернётся яркая танцевальная программа: выступят коллективы, представляющие традиции и культуру разных народов России. Зрители смогут насладиться самобытными хореографическими постановками, красочными национальными костюмами и эмоциональными образами, а также почувствовать живую энергетику народного танца, раскрывающую его характер, глубину и самобытность.

14 марта с 11.00 до 18.00 состоятся конкурсные просмотры. Будет представлена широкая палитра конкурсных номеров. Гостей конкурса ждут талантливые участники, готовые впечатлить каждого зрителя искусством народного танца.

А 15 марта в 15.00 состоится гала-концерт и награждение победителей. Это главное событие конкурса, на котором будут объявлены и награждены заслуженными призами лучшие коллективы. Мурманчан и гостей города ожидает незабываемое шоу, насыщенное яркими эмоциями и искусством. (0+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457308417%2F5c244916f77586ca8b