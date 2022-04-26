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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.22 13:45

«Душа с Душою говорит» в Мончегорске

24 апреля в Мончегорске Единый волонтёрский центр провёл пятую благотворительную акцию в рамках проекта «Душа с Душою говорит». Для украшения комнат подопечных Мончегорского КЦСОН добровольцы передали 42 картины профессиональных художников и любителей. Вместе с передачей картин пожилым северянам волонтеры провели творческий мастер-класс, приуроченный к празднованию Пасхи. Тёплые встречи и внимание очень ценно для старшего поколения, ведь после начала пандемии количество мероприятий в домах-интернатах резко сократилось.

«В Светлый праздник Пасхи мы приехали к подопечным мончегорского дома престарелых, чтобы украсить комнаты бабушек и дедушек картинами, которые художники на протяжении нескольких  месяцев приносили в Единый волонтёрский центр. Ещё одним сюрпризом стал пасхальный мастер-класс от волонтеров, во время которого мы все много общались и шутили. Получился, действительно очень светлый и душевный праздник!» – поделилась впечатлениями руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

«Полотна художников и общение с новыми людьми помогают раскрасить дни проживающих яркими красками. Волонтёры Единого центра привезли с собой не только картины, но и внимание, которого для старшего поколения много не бывает», – сказала директор ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» Альбина Сидоренко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Душа с душою говорит» объединяет не только неравнодушных художников, которые хотят подарить частичку своего творчества пожилым людям, но и регионы: Мурманскую, Тверскую, Ростовскую, Московскую, Новосибирскую и другие области, а также прибалтийские страны. В области акция проходит уже в пятый раз. С 2021 года одинокие бабушки и дедушки из Мурманска, Оленегорска, Североморска и Мончегорска получили более 250 картин профессиональных художников, выпускников художественных школ и любителей.

Фото: https://vk.com/chibis_ev?z=photo537658198

 

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