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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.22 16:00

«Душа с душою говорит»: юные художники передали свои работы подопечным североморского Комплексного центра социального обслуживания населения

Юные художники Кольского Заполярья передали свои работы в дар подопечным североморского Комплексного центра социального обслуживания населения. Передача картин состоялась в рамках проекта «Душа с душою говорит», который в Мурманской области реализуется региональным Единым волонтёрским центром, и приурочена к празднованию Дня работника культуры. Участие в передаче картин приняли руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис, министр культуры Мурманской области Ольга Обухова и министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«Проект «Душа с душою говорит» везде очень тепло встречают, куда бы мы ни приехали. Бабушки и дедушки всегда с трепетом и вниманием выбирают картины, которые подойдут именно их комнатам, это дорогого стоит. Большое спасибо всем художникам, которые присоединились к проекту и поделились своими картинами. Мы всегда готовы принять работы у нас в Едином волонтёрском центре», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Переданные картины были созданы в рамках подготовки к благотворительной художественной выставке «Волшебная сила искусства», инициированной Министерством культуры Мурманской области. В экспозицию вошли 45 работ, выполненных студентами Мурманского колледжа искусств и учениками семи школ искусств и художественных школ Мурманска, Североморска, Полярного, Снежногорска, Кольского района и Мончегорска.

«Ребята с радостью откликнулись на предложение создать картины специально для пожилых людей, чтобы подарить им душевное тепло и яркие, искренние эмоции. Мы стремимся поддерживать в юных творцах эти добрые начинания, ведь в трудных жизненных ситуациях людям всегда помогает именно сила искусства», – подчеркнула глава регионального Минкульта Ольга Обухова.

Проект «Душа с душою говорит» объединяет неравнодушных художников, которые хотят подарить частичку своего творчества пожилым людям. Мурманская область стала одним из первых регионов, присоединившихся к проекту в 2021 году, а сегодня «Душа с душой говорит» объединяет уже Тверскую, Ростовскую, Московскую, Новосибирскую области и многие другие регионы, а также прибалтийские страны.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в Мурманской области организатором проекта выступает Единый волонтёрский центр. Художники приносят картины в офис Единого волонтёрского центра в Мурманске на улице Софьи Перовской, 5, а волонтёры их оформляют, упаковывают и передают в учреждения. В 2021 году волонтеры передали картины в мурманский и оленегорский дома престарелых. В 2022 году по многочисленным просьбам подопечных мурманского дома-интерната для пожилых и инвалидов волонтеры доставили еще одну партию картин художников.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/wall-199485514_17011?z=photo537658198_457240491%2Fwall-199485514_17011

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