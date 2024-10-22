«Душа Заполярья» - в Мурманском областном Дворце культуры

26 октября в 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова состоится областной конкурс, посвящённый красоте и вдохновению женщин элегантного возраста.

Как сообщает vk.com/odkkirova, этот день объединит очаровательных дам, которые с размахом и душой готовят для зрителей невероятные выступления, наполненные яркими эмоциями и незабываемыми моментами.

Каждый номер будет уникален, как отдельная страница из книги жизни, где каждая героиня с гордостью поделится своим опытом, талантом и неповторимой чувственностью, пропитанной духом Севера.

Мурманский областной Дворец культуры приглашает мурманчан и гостей города на конкурс «Душа Заполярья», во время которого совершается волшебство, а каждый миг полон чувственности и гармонии. (12+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457289046%2Falbum-23902826_00%2Frev