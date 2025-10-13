Душевные мелодии, задорные танцевальные аккомпанементы и трогательные вокальные номера – «Кировка» обещает

Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова 19 октября в 14.00 приглашает всех на незабываемый вечер, наполненный яркими красками русской народной музыки и живой энергетикой.

Ансамбль русских народных инструментов «Россия» выступит с совершенно новой программой, посвящённой 80-летию легендарного Владимира Моисеевича Колбасы — основателя и вдохновителя коллектива.

Как сообщает vk.com/odkkirov, в этот особенный сезон участники коллектива представят уникальную подборку авторских произведений и обработок народных песен, созданных Владимиром Колбасой. Это глубоко самобытная музыка, сочетающая богатство традиций с новаторским художественным подходом. В программе — душевные мелодии, задорные танцевальные аккомпанементы и трогательные вокальные номера, которые не оставят равнодушным ни одного слушателя.

В концертной программе примут участие Ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Колбасы, ансамбль танца «Радость» и вокальный ансамбль «Встреча друзей».

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457301892%2F4ef8008b431ba3ffdf