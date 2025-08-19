Душевный осенний концерт: открытие сезона в «Кировке» состоится в сентябре

27 сентября в 16.00 клуб авторской песни «Пять углов» ждёт всех на концерте «И снова здравствуйте!».

Как сообщает vk.com/odkkirova, этот концерт – открытие сезона и приветствие всех, кто ждал и готовился к нему. Участники клуба будут рады поделиться со зрителями творческими находками, которые вдохновляли их летом, дарили надежду на плодотворный сезон и новую прекрасную встречу с северянами.

На таких концертах гостей будут окружать настоящие знатоки и любители стихотворно-песенного жанра. Здесь можно не бояться быть открытым и искренним в своем творчестве. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457300610%2F5731eb1f42650366a6