Мурманская область. Арктика (16+)19.08.25 08:45
Душевный осенний концерт: открытие сезона в «Кировке» состоится в сентябре
27 сентября в 16.00 клуб авторской песни «Пять углов» ждёт всех на концерте «И снова здравствуйте!».
Как сообщает vk.com/odkkirova, этот концерт – открытие сезона и приветствие всех, кто ждал и готовился к нему. Участники клуба будут рады поделиться со зрителями творческими находками, которые вдохновляли их летом, дарили надежду на плодотворный сезон и новую прекрасную встречу с северянами.
На таких концертах гостей будут окружать настоящие знатоки и любители стихотворно-песенного жанра. Здесь можно не бояться быть открытым и искренним в своем творчестве. (6+)
Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457300610%2F5731eb1f42650366a6
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Больше половины россиян вложились бы в своего работодателя-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Жители региона жалуются на состояние дворов и дорог, работу ЖКХ, здравоохранение и содержание образовательных учреждений-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры