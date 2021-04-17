Два больших десантных корабля Северного флота вошли в Чёрное море

Два больших десантных корабля (БДК) Северного флота прошли Босфорский пролив и вошли в акваторию Черного моря, сообщил ТАСС информированный источник в субботу. «Это корабли Северного флота. Зашли в Чёрное море», - сказал он.

По его данным, это БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога».

Ранее сообщалось, что на полигонах в Крыму и прилегающей акватории Чёрного моря проходят контрольную проверку по итогам зимнего периода обучения войска Южного военного округа. Кроме подразделений базирующегося здесь Черноморского флота, в ней участвует 58-я общевойсковая армия. В субботу прошли под Крымским мостом и вошли в Чёрное море 15 кораблей Каспийской флотилии.