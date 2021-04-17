Мурманская область. Арктика (16+)17.04.21 18:00
Два больших десантных корабля Северного флота вошли в Чёрное море
Два больших десантных корабля (БДК) Северного флота прошли Босфорский пролив и вошли в акваторию Черного моря, сообщил ТАСС информированный источник в субботу. «Это корабли Северного флота. Зашли в Чёрное море», - сказал он.
По его данным, это БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога».
Ранее сообщалось, что на полигонах в Крыму и прилегающей акватории Чёрного моря проходят контрольную проверку по итогам зимнего периода обучения войска Южного военного округа. Кроме подразделений базирующегося здесь Черноморского флота, в ней участвует 58-я общевойсковая армия. В субботу прошли под Крымским мостом и вошли в Чёрное море 15 кораблей Каспийской флотилии.
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