Мурманская область. Арктика (16+)19.08.20 08:30
Два дня автоподъезд к селу Териберка будет временно закрываться
Как сообщает «Мурманскавтодор», 19 и 20 августа с 10.00 до 20.00 в связи с проведением буровзрывных работ на объекте реконструкции автоподъезда к селу Териберка будет временно закрыто (не более 45 мин.) движение для всех видов транспорта в районе км 5 - км 10 (ПК 50+00 - ПК 100+00).
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Последние комментарии
Максим
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Светлана
17.08.20 16:15
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Д.О. Вернер
16.08.20 10:34
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