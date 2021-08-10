Два фильма мурманских кинодебютантов получат региональную поддержку

Две кинокартины молодых мурманских режиссёров получили поддержку правительства Мурманской области – в регионе подвели итоги конкурса губернаторских грантов на реализацию кинопроектов молодёжи.

Новая мера поддержки кинематографа, которая появилась в Заполярье в 2021 году, даёт возможность снять игровое и неигровое кино на территории региона. Общая сумма грантов – один миллион рублей. Участники конкурса могут получить поддержку в размере до 500 тысяч рублей, что должно составить не более 70% от всех расходов на съёмки фильма.

В этом году на конкурс поступило девять заявок от соискателей в возрасте от 20 до 34 лет, к участию в конкурсе были допущены шесть молодых режиссеров. Победителей конкурса определила комиссия во главе с заместителем губернатора Мурманской области Еленой Дягилевой.

По итогам конкурса поддержку получат две короткометражные художественные киноленты:

картина «Другая тишина», представленная на конкурс северянкой Полиной Бурбан. История о столкновении мировоззрений, духовных разногласиях, товариществе и самопожертвовании затрагивает тему Великой Отечественной Войны;

фильм «Мой Север» мурманчанки Юлии Носарёвой о ценности семьи в жизни современного человека. Автор поднимает проблему растущего числа разводов и называет фильм «краткой инструкцией по спасению брака».

Кинофильмы-победители будут сняты до конца 2021 года, сообщает Министерство культуры Мурманской области.