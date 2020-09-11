Два из пяти первых резидентов Арктической зоны РФ – из Мурманской области

10 сентября состоялось заседание комиссии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики под руководством заместителя министра Александра Крутикова, на котором были рассмотрены и одобрены заявки первых пяти инвесторов, которые будут включены в реестр резидентов Арктической зоны России.

«В числе первых – разные проекты, которые действительно направлены на развитие экономики, её диверсификацию. Вы видите, здесь нет добычных проектов, это всё проекты логистические, либо малого бизнеса в сфере услуг. Это, на мой взгляд, очень позитивно. Так что всех поздравляю», – отметил Александр Крутиков.

От Мурманской области в течение 10 дней статус резидента АЗРФ получат два инвестора. Это компания «Норд Стар», которая является инициатором проекта «ВИТИНО: морской порт и нефтебаза» и «Порт Лиинахамари» с одноименным туристским проектом, территория которого объединит различные достопримечательности Кольского полуострова.

«Оба проекта имеют важнейшее значение для региона, и не только потому, что в совокупности обеспечат приток инвестиций в объеме более 15 млрд рублей и создадут почти 500 новых рабочих мест, эти проекты реализуются в сложных с социально-экономической точки зрения муниципальных образованиях, в которых крайне важно обеспечить занятость населения. Помимо этого, оба проекта обладают серьезным мультипликативным эффектом, а значит будут помогать развиваться малому бизнесу в Печенгском и Кандалакшском районах», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.