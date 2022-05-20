Два крупнейших вуза Мурманской области в этом году предложат северянам почти 1200 бюджетных мест – об этом сообщил в прямом эфире проекта «Объясняем. РФ» заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

Всего Мурманском государственном техническом университете и Мурманском арктическом государственном университете запланирован набор на 1178 мест.

В МГТУ планируется набор абитуриентов более чем на 700 бюджетных мест, в том числе порядка 100 бюджетных мест предусмотрены для IT-специалистов. В топ-5 наиболее популярных направлений подготовки Мурманского государственного технического университета вошли информатика и вычислительная техника, нефтегазовое дело, строительство, судовождение, электроэнергетика и электротехника. При этом подготовка IT-специалистов в МГТУ ведется совместно с Московским физико-техническим институтом.

«Бюджетные места есть, наши университеты готовят кадры по востребованным для экономики нашего региона специальностям. Закончив вузы, выпускники без работы не останутся», – отметил Юрий Фомин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в МАГУ выделено 473 бюджетных места. Среди наиболее популярных направлений поступления в старейшем вузе региона – экономика, менеджмент, лингвистика, лечебное дело и дизайн.

Напомним, портал Объясняем. РФ запустило правительство России для информирования по социально значимым темам. В Мурманской области региональные ресурсы портала работают на площадках «Telegram», «Одноклассники», «ВКонтакте».

Запись прямого эфира с вице-губернатором Юрием Фоминым доступна по ссылке.

