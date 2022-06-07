Два матча в первый день - хоккеисты Северного флота участвуют в Чемпионате ВС РФ в Санкт-Петербурге

Сегодня в городе Санкт-Петербурге состоятся первые игры Чемпионата Вооружённых сил РФ по хоккею 2022 года. Первыми выйдут на лёд сборные Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота и Воздушно-десантных войск.

Североморцы прибыли в Санкт-Петербург в воскресенье, 5 июня. Они уже успели провести несколько тренировок на льду. До отъезда на соревнования хоккеисты Северного флота прошли спортивные сборы в Североморске.

В первый игровой день североморцы проведут сразу два матча. В 14 часов они сыграют с командой Восточного военного округа.

Как сообщает пресс-служба СФ, сборную Северного флота составляют сильнейшие игроки Северной военной хоккейной лиги. Команда является многократным и действующим чемпионом Мурманской области по хоккею с шайбой на льду. Главный тренер сборной – старший лейтенант Константин Ганин.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12424521@egNews