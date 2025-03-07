Два моста отремонтируют в этом году в Мурманской области по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланированы ремонты двух мостов в Кольском районе, а также завершение ремонта путепровода в Апатитах.

От состояния мостов на региональных дорогах зависит транспортная доступность многих населенных пунктов, поэтому в план ремонта в первую очередь попадают мосты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

«Мурманскавтодором» объявлены закупки на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Так, запланирован ремонт трёхпролетного моста через р. Кола, который был построен в 1983 году. Мостовое сооружение длиной 71,885 метра находится на 3 км автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты. Срок окончания подачи заявок – 11 марта 2025 года. Срок реализации ремонта 2025 год.

Кроме этого, после технологического перерыва продолжатся работы по ремонту путепровода через железную дорогу на 1 км объездной автомобильной дороги г. Апатиты. Модернизация объекта выполняется в два этапа, первый был начат в прошлом году. Завершение ремонта запланировано на четвертый квартал 2025 года.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в этом году уже планируются дорожные работы и следующего года. Объявлена закупка на ремонт мостового сооружения через ручей на 7 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. Мост был построен в 1986 году. Само сооружение однопролётное, длиной 21,73 метра. Заявки принимаются до 17 марта 2025. Работы начнутся в дорожно-строительном сезоне 2026 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/