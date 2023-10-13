Два мурманских детских сада — победители всероссийского конкурса

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского Национального конкурса «Профессионалы — гордость России».

Победителями в номинации «Лучшее образовательное учреждение России» стали сразу два мурманских учреждения — детский сад №19 и детский сад №123. Кроме того, детский сад №123 также стал первым в номинации «Лидер высокого качества обучения».

Как сообщает администрация города Мурманска, жюри по достоинству оценило передовой педагогический опыт профессиональных коллективов и высокие показатели качества образования.

Сотрудников детских садов наградили за формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, за укрепление физического и психического здоровья детей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25874&page=1