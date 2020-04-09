Два ноутбука передал глава администрации Мурманска в пользование семье Томбовых до конца учебного года

В условиях самоизоляции из-за новой короновирусной инфекции школьники продолжают образовательный процесс на дистанционной основе. И сегодня для юных мурманчан, как никогда, компьютер играет основную роль в получении новых знаний и информации. Не все семьи могут позволить себе приобрести необходимую для этого технику. Такая ситуация сложилась в семье мурманчанки Людмилы Тамбовой: дочек три, а ноутбук только один.

Женщина обратилась за помощью, и её вопрос был решён. Глава администрации города Мурманска лично передал два ноутбука в пользование семье Томбовых до конца учебного года. После того, как специалисты настроят машины для нормальной работы, школьницы будут без проблем успевать за учебным процессом. А самое главное, соблюдать все необходимые требования самоизоляции!

– В рамках встречи у нас возник по-настоящему живой диалог. Старшая из сестер, восьмиклассница и будущий судмедэксперт Виктория, расспросила меня о том, почему и зачем я стал главой администрации, о моем профессиональном старте, о мотивации и качествах, которые нужны для достижения поставленных целей, а еще о мурманском образовании и его проблемных местах, – прокомментировал Евгений Никора. – Здорово, что у нас в городе живут такие целеустремленные дети и родители с активной жизненной позицией! Пусть у них всё получится!