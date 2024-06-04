Два новых фельдшерско-акушерских пункта введены в эксплуатацию в Апатитско-Кировском районе

Два новых современных ФАПа введены в эксплуатацию в Титане и Коашве. Первичную медико-санитарную помощь здесь получают более 2 тысяч взрослых и около 500 детей.

ФАПы оснащены современным медицинским оборудованием в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. В модульных конструкциях новых зданий есть комфортные зоны ожидания, кабинет приёма, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, помещение хранения лекарственных средств, благоустроенные помещения для сотрудников. В ФАПе в Коашве есть кабинет физиотерапии.

В создание модульных зданий вложено около 21,5 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Ещё около 2,3 млн рублей направлено на закупку нового медицинского оборудования и мебели.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, поставка и монтаж модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов проводилась в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения», являющегося частью нацпроекта «Здравоохранение», а также стратегического регионального плана «На Севере – жить».

Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленных помещениях многоквартирного дома, которые не соответствуют действующим санитарным нормам и правилам.

Фото: https://gov-murman.ru