Два новых китайских перегружатель-манипулятора «BONNY» BHW 48-8 вводятся в эксплуатацию в Мурманском морском торговом порту

Они были приобретены компанией минувшей весной. В настоящее время машины поставлены на учёт и с текущей недели выходят производственную площадку.

«За время, прошедшее с момента поступления техники в порт, наши специалисты изучили новые перегружатели. Теперь мы готовы принять их в производственную эксплуатацию», - сказал заместитель главного инженера по внутрипортовой механизации и конвейерному оборудованию Сергей Коркудим.

Колесные гидравлические перегружатели «BONNY» оснащены дизельным двигателем экологического класса Евро-III, а также гидравлическими компонентами всемирно известных брендов. Машины оборудованы комфортабельной кабиной с системой видеокамер, позволяющей обеспечивать высокую технологическую безопасность при проведении погрузо-разгрузочных работ, всепогодным исполнением и безопасным остеклением. Есть необходимые системы для безопасной эксплуатации: система ограничения допустимой грузоподъёмности гидравлической системы управления и система, позволяющая снизить повреждаемость полувагонов при выгрузке угля, которая помогает докеру-механизатору закрывать грейфер на заданной высоте над дном полувагона, не оказывая на него излишних нагрузок.

В машинах установлена система фильтрации поступающего воздуха в кабину и климат-контроль, которые обеспечивают комфортные условия для труда докер-механизатора при любых климатических условиях. Перегружатели подходят для выгрузки смерзшегося груза из полувагонов и рассчитаны на смерзаемость более 50%. При этом техника может работать в суровых условиях Крайнего Севера – при температуре до -40° и низкой освещенности в полярную ночь, так как на неё установлены «зимние пакеты» для эксплуатации в холодном климатическом поясе, система видеонаблюдения и мощные светодиодные фонари.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255756%2Falbum-149919532_00%2Frev