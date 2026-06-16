Два новых спортивных объекта появятся в Первомайском округе Мурманска

В Первомайском округе города-героя до конца 2026 года будут построены два современных модульных спортивных объекта — в Долине Уюта (на базе спортшколы олимпийского резерва №3) и на улице Бондарной (спортшкола №13) появятся 2 модульных зала для единоборств.

Проекты реализуются в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры Мурманской области».

Оба участка соответствуют требованиям: находятся в пешей доступности от жилых массивов, позволяют подвести коммуникации и имеют достаточно места для размещения модульных конструкций. Начинается работа по подготовке площадки: вырубка мешающих насаждений с последующей компенсацией, облагораживание территории с обустройством безопасных подходов.

Как отмечает администрация города Мурманска, родители юных спортсменов приветствуют данное решение. В Первомайском округе давно ощущается нехватка современных спортивных объектов, и новые площадки позволят детям тренироваться и активно проводить время в современных условиях рядом с домом. Главное, чтобы объекты были открыты в срок, в ноябре—декабре 2026 года.

Оба модульных зала будут практически одинаковыми: размеры — 30,57×19,47 метра, высота — 6 метров. Внутри разместятся тренировочные залы, а также административно-бытовые модули с раздевалками и душевыми. Стоимость каждого объекта составляет 83 миллиона рублей.

Помимо этого, из городского бюджета будут профинансированы разработка проектной документации, подготовка оснований и подведение внутриплощадочных сетей — водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32647&page=1