Два объекта культурного наследия в Мурманске получили охранные обязательства

Это жилые дома областного центра на проспекте Ленина, №67 и №74, следует из постановлений регионального Министерства по культуре.

Как сообщает ИА «СеверПост», дом №74 построен в 1938 году, а дом №67 – в 1951 году. Капитальный ремонт его фасадов, в том числе, восстановление поврежденных архитектурных элементов, ремонт входных групп, балконов необходимо провести не позднее 18 октября 2026 года.

Собственники обязаны обеспечивать сохранность и неизменность облика объектов культурного наследия.