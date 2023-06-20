Два представителя мурманской молодёжи стали лауреатами всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

В Ханты-Мансийске состоялось торжественное награждение участников фестиваля «Российская студенческая весна» — учащихся средних профессиональных образовательных организаций. Он объединил более 2000 участников из почти 70 регионов России.

Сразу два представителя мурманской молодёжи стали лауреатами 2-й степени в направлении «концептуальная мода» и «мода мегаполисов»: Екатерина Привалова — за работу «Переплёт времён» и Вероника Попова — за работу «Что под маской».

В номинации «Медиа» у нашего региона —специальный приз. Данил Канатчиков поразил жюри своей неукротимой энергией и нацеленностью на результат. Северянин единственный из всех конкурсантов смог взять интервью у губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой и известной российской певицы МариГу, отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru