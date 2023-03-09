Два проекта АО «АтомЭнергоСбыт» вышли в финал Международной премии в индустрии клиентского опыта «СХ WORLD AWARDS» в сезоне 2022/2023

Проект «ЦОК – как центр социального притяжения» стал финалистом в номинации «Лучший офлайн клиентский опыт», а новый формат электронной квитанции «АтомЭнергоСбыта» претендует на победу в номинации «Лучший пользовательский опыт». В марте состоится онлайн-защита проектов, а окончательные результаты подведут 19 апреля.

«В финале мы оказались вместе с лидерами в развитии клиенткой политики в стране: «РЖД», «Сбер», «ВТБ», «Tele2». Благодаря конкурсу мы можем узнать о лучших решениях в этом направлении и рассказать о своих нововведениях. Премия «CX World Awards»* задаёт высокие стандарты для всех игроков рынка», - подчеркнула руководитель проекта группы маркетинга и клиентской политики АО «АтомЭнергоСбыт» Валерия Круглова.

Сегодня Россия по праву считается одной из наиболее прогрессивных стран в части цифровизации услуг и сервисов, предоставляемых населению. В декабре прошлого года был завершён этап большой работы по переводу массовых социально-значимых услуг в электронный вид. Эта работа идёт в соответствии с поручением главы государства. В настоящее время правительство России продолжает разрабатывать дополнительные меры поддержки для качественного внедрения российских отраслевых решений и программного обеспечения по всем приоритетным направлениям экономики страны и социальных сервисов для населения.

* - «СХ WORLD AWARDS» - самая большая (более 300 номинантов), широко известная и признанная всеми участниками рынка профессиональная премия в индустрии клиентского опыта. Каждый год она выявляет и награждает самые интересные и успешные проекты, инициативы и стратегии в индустрии «Сustomer eХperience» (СХ).

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».