Два проекта из Мурманской области получили «географические «Оскары»

В Московском международном доме музыки прошла XI-XII церемония вручения национальной премии «Хрустальный компас». Награды из хрусталя и серебра получили авторы выдающихся достижений и уникальных проектов в области науки и культуры, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия, экспедиционной и просветительской деятельности.

В номинации «Научное достижение» экспертный совет отметил «географическим «Оскаром» открытие нового минерала российской Арктики – «Сергейсмирновит». Это совместный проект Санкт-Петербургского государственного университета и Кольского научного центра Российской академии наук.

В номинации «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия» национальная премия присуждена за создание историко-этнографического комплекса «Тоня Тетрина». Энтузиасты Александр и Дмитрий Комаров воссоздали в поморский и саамский быт. Создатели рассказывают, как люди жили, ловили рыбу, проводят экскурсии, учат людей собирать грибы и делать посуду. Все желающие могут приехать и пожить в тоне, прикоснуться к истории – как древней, от начала освоения Кольского Севера, так и очень древней.

В церемонии под девизом «Зажги своё сердце!» приняли участие более 200 именитых исследователей и путешественников, учёных и космонавтов, артистов и телеведущих, государственных и общественных деятелей из России, Великобритании, Индии, Франции, Азербайджана, Казахстана, Сербии и Кыргызстана. По сложившейся традиции открыл мероприятие председатель экспертного совета премии, почётный президент Русского географического общества, академик Владимир Котляков.

«Мы говорим спасибо за уникальные проекты, выдающиеся достижения, за работу, которую честно совершают наши соотечественники, принося славу Родине, нашему общему дому под названием планета Земля. Поэтому мы выбрали символом десятой церемонии маяк, который подсвечивает ориентиры, показывает, куда надо двигаться», – подчеркнул председатель оргкомитета национальной премии «Хрустальный компас» Иван Чайка.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В этом году она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. За 12 лет на соискание премии поступило более 4300 проектов и достижений из 48 стран мира.

Фото (Национальная премия «Хрустальный компас»): https://gov-murman.ru