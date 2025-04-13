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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.25 18:00

Два проекта из Мурманской области претендуют на «Хрустальный компас»

В начале апреля стартовало голосование за лучший проект в номинации «Признание общественности» национальной премии «Хрустальный компас». Поддерживать понравившиеся достижения в области географии, сохранении природного и историко-культурного наследия можно один раз в сутки до 30 апреля включительно. На победу претендуют заявки из 17 стран мира: России, Японии, Италии, Испании, Китая, Индии, Непала, Сербии и ЮАР, участники из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Республики Беларусь и впервые из Пакистана, Таиланда и Эфиопии.

От Мурманской области представлены два проекта — фоторабота Валентина Колинько «Тупики Кандалакшского заповедника», а также серия атласов под названием «Содержание потенциально опасных загрязняющих веществ в экосистеме Баренцева моря», созданных сотрудниками Полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и Мурманского арктического университета.

Проголосовать можно здесь: https://rus-compass.ru/projects/

«XIII национальная премия «Хрустальный компас» посвящена 180-летию Русского географического общества. На соискание наград были выдвинуты более 600 проектов. Имена победителей мы назовем на торжественной церемонии награждения в мае в Московском международном доме музыки», — рассказал председатель оргкомитета национальной премии Иван Чайка.

В номинациях: «Научное достижение», «Путешествие и экспедиция», «Просвещение», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Издание», «Лучший региональный проект», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса» определять победителей будет экспертный совет национальной премии. В него входят выдающиеся ученые, общественные и государственные деятели, лауреаты Нобелевской премии и государственных премий СССР и России, известные телеведущие и признанные эксперты: Владимир Котляков, Виктор Савиных, Сергей Крикалев, Николай Дроздов, Александр Чибилев, Зураб Церетели, Ольга Соломина, Валерий Тишков, Иван Затевахин, Вячеслав Рожнов, Александр Гельфан, Алексей Соков и другие.

Победителей XI и XII премии наградили 30 мая 2024 года в Московском международном доме музыки. Церемония стала знаковым событием в культурной и научной жизни, собрав вместе известных ученых, артистов, общественных деятелей, путешественников, людей, неравнодушных к будущему нашей планеты. Партнером премии по стилю выступает компания «Indever».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Россотрудничества. За 13 лет на соискание премии было выдвинуто почти 5 тысяч проектов и уникальных достижений из 51 страны мира. Среди лауреатов и обладателей хрустальной статуэтки прошлых лет — российский путешественник Федор Конюхов и шведский исследователь Фредерик Паулсен, французский писатель Жан Луи Гуро и австралийский фотограф Рэй Коллинз. Московский государственный университет имени Ломоносова и Институт гляциологии и экогеографии Университета Ланьчжоу, Институт географии РАН и Швейцарский полярный институт, ПАО «КамАЗ», концерн «Росэнергоатом» и «National Geographic Society», а также многие другие.

 

 

Фото  (национальная премия «Хрустальный компас»): https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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