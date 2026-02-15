Мурманчане почтили память воинов-интернационалистовНаш мир контрастов: от роботизированной руки, кисть которой может отсоединяться, ползать и поднимать предметы, до «умной» коровы, которая умеет пользоваться инструментами
Два проекта из Мурманской области вошли в число лучших на всероссийской онлайн-школе гастрономического туризма «Кухня Русского Севера»

Проект призван помочь участникам создать оригинальные проекты в сфере гастрономического туризма, а регионам – получить новые точки туристического притяжения. Инициатива дала возможность 253 участникам из разных регионов, в том числе из Мурманской области, получить бесплатное образование по организации гастрономических туров в регионах Русского Севера.

На протяжении нескольких месяцев участники онлайн-школы «Кухня Русского Севера» под руководством профессионалов отрасли работали над подготовкой собственного гастрономического маршрута, его «упаковкой» и расчетом финансовой модели. По итогу экспертное жюри из известных шеф-поваров, рестораторов, маркетологов, методологов отобрало 28 лучших проектов, готовых к запуску уже в этом туристическом сезоне. В их число вошли сразу два проекта из Мурманской области:

«Ёж за ЗОЖ» – оригинальный мастер‑класс, разработанный и апробированный в мурманских ресторанах шеф‑поваром и гидом агентства авторских путешествий по Кольскому полуострову «Север и точка» Алексеем Котельниковым. Программа включает в том числе дегустацию живого морского ежа с применением технологии фудпейринга (foodpairing – подбор гармоничных сочетаний продуктов и напитков).

«Арктик вкус» – лекция‑дегустация от креативного тандема из Мурманского арктического университета. Петр Кравец, заведующий кафедрой биологии и биоресурсов МАУ, и Константин Говзбит, магистр МАУ, руководитель студенческой лаборатории по продвижению кухни Русского Севера «Arctic Food Lab», разработали полуторачасовую лекцию‑дегустацию на базе аквариального комплекса МАУ. Во время программы туристы познакомятся с живыми обитателями Баренцева моря и их особенностями, а также станут соучастниками процесса приготовления блюд по аутентичным северным рецептам.

«Пальмария, алмария, сердцевидка, песчанка, ежи, гребешки. Многие просто не догадываются, что именно в холодных водах существует интересный и разнообразный биомир», – рассказал Константин Говзбит.

Вручение дипломов лучшим участникам проекта «Кухня Русского Севера» пройдёт 19 февраля в Череповце, где финалисты сами станут участниками нового городского гастротура.

«Тон в кулинарных трендах задают нутрициологи, отвечая на вызовы горожан, ищущих продукты для поддержания здоровья. Чипсы из ягеля, мармелад из водорослей, икру морских ежей уже можно попробовать в Мурманской области, и это, безусловно, растущий тренд: технологии биохакинга активно развиваются. Задача проекта «Кухня Русского Севера» – помочь молодым бизнесменам капитализировать уникальные наработки, привлечь в регион туристов», – прокомментировал идею образовательного проекта «Кухня Русского Севера» его руководитель Сергей Крячков, ресторатор и преподаватель РАНХиГС.

 

 

