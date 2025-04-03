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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.25 17:00

Два проекта Мурманской области претендуют на премию «Служение»

Стартовало народное голосование за лауреатов премии «Служение». 285 заявок было подано на муниципальную премию «Служение» от жителей Мурманской области. Два проекта вышли в финал голосования – апатитский «Создание серии специальных выпусков программы «Дежурный репортёр»: «За рулём с Главой» и проект из Мончегорска «Поддержка участников СВО и членов их семей».

По сравнению с прошлым годом от жителей всей страны поступило в два раза больше заявок. Увеличилось и количество номинаций до 10, в том числе есть новые «Мужество и героизм – на благо служения Родине», «Великое наследие – для будущих поколений».

«За каждой заявкой – судьбы людей, их истории служения – в маленьком поселке или крупном областном центре. В новой номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» мы увидели, что место подвигу есть и в мирной жизни. Показаны истории рядовых работников, когда они, находясь на рабочем месте, спасают других. Для нас важна тема наставничества – по этому направлению тоже есть сильные заявки, представляющие системный подход к решению вопроса передачи опыта и развитию института наставничества. Номинация «Великое наследие – для будущих поколений» подтверждает верность выбранным ориентирам – сохранить нашу историю и культуру для будущих поколений неоскверненной. И эту роль берут на себя муниципалитеты, бережно храня память о героях прошлых лет и наших современниках», — отметила сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Каждый желающий может поддержать лучшие проекты, инициативы и управленческие решения, которые вносят значительный вклад в развитие муниципальных образований России. Для участия в народном голосовании необходимо авторизоваться на портале госуслуг. Затем на странице «Решаем вместе. Голосования» перейдите в раздел «Народное голосование в рамках Всероссийской муниципальной премии «Служение». В каждой из номинаций можно выбрать один проект, который, по вашему мнению, заслуживает победы.

Голосование продлится до 13 апреля 2025 года включительно на портале «Госуслуги».

Церемония награждения победителей и лауреатов премии «Служение» состоится в апреле 2025 года на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — Сила России». Награду получат 30 финалистов премии.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента РФ.

 

 

Фото (ВАРМСУ): https://gov-murman.ru/info/news/

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