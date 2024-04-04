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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.24 14:30

Два проекта от Мурманской области стали победителями грантового конкурса «Движения Первых»

Завершился второй сезон грантового конкурса «Движения Первых». Определены самые интересные, актуальные и проработанные идеи, направленные на воспитание и развитие детей и молодёжи, а также реализацию их способностей. Победители получат финансовую поддержку от «Движения Первых», а денежные средства пойдут на реализацию инициатив, предложенных детьми совместно с единомышленниками и взрослыми. Грантовый фонд в этом году составил 1,4 млрд рублей.

«Победителями Грантового конкурса «Движения Первых» стали 424 проекта из 71 региона России. Мы поддержали инициативы школ, вузов, колледжей, детских садов, библиотек, НКО и других организаций, готовых создавать возможности для самореализации детей и молодёжи. Кроме того, стартовал конкурс первичных отделений «Движения», результаты которого мы подведём в июле. Общая сумма на развитие общественно значимых инициатив в этом году составит 2 млрд рублей», – подчеркнул председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

Всего в 2024 году было получено почти 6 тысяч заявок из 88 субъектов России на общую сумму более 16,4 млрд рублей – это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями стали «Патриотизм и историческая память», «Культура и искусство», «Образование и знания».

От Мурманской области была подана 41 заявка. Победителями стали два проекта, которые получат поддержку на общую сумму 8 млн 16 тысяч рублей, что почти в два раза больше финансирования региональных инициатив прошлого года.

Победителем в направлении «Волонтёрство и добровольчество» стала Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой. Проект «Доброделки».

Победителем в направлении «Культура и искусство» стала Мурманская региональная общественная организация «Молодёжный центр содействия развития социальных инициатив «ЮВЕНТА» (ЗАТО г. Североморск). Проект «Первый бал».

Представленные проектные активности были поддержаны подрастающим поколением и соответствовали принципу соавторства взрослых и детей. Заявки оценивали более 500 представителей экспертного совета «Движения Первых», в который входят специалисты из разных областей деятельности из 73 регионов России. Среди них – более 150 докторов и кандидатов наук, проректоры вузов, уполномоченные по правам детей, руководители и сотрудники некоммерческих организаций, учёные, представители бизнеса, общественники.

Как отмечает региональный комитет молодежной политики, в 2023 году победу в конкурсе одержали три проекта от Мурманской области на общую сумму 4 млн 485 тысяч рублей. Победителями были реализованы региональные активности для детей и молодёжи: региональный фестиваль туристско-краеведческих и экологических действий, серия мастер-классов для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств и серия мероприятий, направленных на популяризацию и приобщение молодёжи и детей к самобытной культуре коренного народа Кольского полуострова.

Грантовый конкурс «Движения Первых» призван вовлечь детей и подростков, ранее не участвовавших в активной общественно значимой деятельности, в проектные активности. Подать заявку на участие в конкурсе могут школы, колледжи, общественные объединения, дома детского творчества, театры, библиотеки, вузы, а также иные организации и индивидуальные предприятия.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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