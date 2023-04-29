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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.23 09:15

Два рейса: согласован график субсидируемых каботажных перевозок грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» на Дальний Восток

25 апреля ФГУП «Атомфлот» согласовал с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики график субсидируемых каботажных перевозок грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении в европейскую часть России.

Планируется, что 22 июня единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой выйдет по маршруту: Санкт-Петербург-порт Восточный – Петропавловск-Камчатский – Мурманск. Рейс реализуется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Всего в летне-осеннюю навигацию 2023 года атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнит два субсидируемых каботажных рейса, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Сейчас мы продолжаем формировать грузовую базу в обоих направлениях. Данные рейсы становятся традиционными. Грузоотправители понимают возможности нашего судна, условия транспортировки и сроки доставки. В прошлом году льготными тарифами на перевозку груза воспользовались даже физические лица».

Планируется, что 10 октября из Санкт-Петербурга атомный контейнеровоз «Севморпуть» отправится во второй субсидируемый каботажный рейс. Подробный график рейсов опубликован на сайте ФГУП «Атомфлот» в разделе «Услуги».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», субсидируемые каботажные рейсы осуществляются в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Госкорпорация «Росатом» является руководителем федерального проекта.

 

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/

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